В Самаре на парковке ТЦ подрались водители

38

Вечером 7 марта 2023 года произошла жесткая драка у самарского ТЦ "Космопорт".

На видео, опубликованном в одном из телеграм-каналов, видно, как двое мужчин выясняют отношения с водителем припаркованного авто. Когда тот решает выйти из машины и пытается нанести удар в сторону одного из мужчин на него набрасываются с кулаками. Численное преимущество сразу дает о себе знать: противника почти валят на асфальт. В этот момент в конфликт вмешивается стоявший неподалеку молодой человек, попытавшийся разнять дерущихся. Чем закончилась драка и обращались ли за медицинской помощью участники пока неизвестно. За происходящим спокойно наблюдают множество человек. Что стало причиной конфликта остается загадкой, пишет ГТРК Самара.

Screenshot: telegram/samaradtp