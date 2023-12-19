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В Самаре на Ново-Вокзальной водитель сбил девушку и уехал

19 декабря 2023 12:21
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В Самаре на Ново-Вокзальной водитель сбил девушку и уехал

Полицейскими, в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении девушки, 2007 года рождения с травмами, полученными в результате дорожно-транспортном происшествии, установлено, что 16.12.2023 года примерно в 15:50 напротив дома 146А по ул.Ново-Вокзальной в городе Самара неустановленный водитель, управляя  неустановленным автомобилем совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего водитель с места ДТП скрылся.

Девушка самостоятельно обратилась в лечебное учреждение, где после обследования медиками ей назначено амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону: 8(846) 921 78 78, 8 927 650 57 77. Либо обратиться по адресу: г. Самара, ул. Александра Матросова, 153А, кабинет 7.

Госавтоинспекция предупреждает, что в соответствии с ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ оставление водителем и нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Теги: ДТП

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