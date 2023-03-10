В Самаре на  Молодогвардейской кирпичная стена дома обвалилась на припаркованный во дворе автомобиль

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9 марта, вечером, в Самаре на ул. Молодогвардейской, 106, во дворе дома на автомобиль рухнула кирпичная стена. Машину буквально расплющило в лепешку, сообщает Волга Ньюс.

Владельцы автомобиля, молодая пара, припарковали автомобиль, вошли в дом и тут же услышали страшный грохот. Если бы задержались на пару минут в машине, могли погибнуть на месте.

Под грудой кирпичей иномарка, превратилась в груду железа. Стена, которая погребла под собой машину, уже многие годы держалась на честном слове, говорят жильцы этого дома.

"Приезжали и полиция, и МЧС, и из администрации были люди. Мы сделали фотографии, сегодня убрали нам кирпич с машины, вы видите, в каком она состоянии...Увезем ее с этого места и будем ждать независимую экспертизу. До сих пор спокойно не можем о случившемся говорить. Это очень страшно - в любой момент можно погибнуть оттого, что на тебя упал дом. Старый город в ужасном состоянии..." - говорит Юлия, владелица погребенного под кирпичами автомобиля.

Фото: t.me/ chp_samara