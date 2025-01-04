В Самаре на Ленинградской сброшенный лед снес козырек торговой точки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Детский возраст - это период исследования, а лучший способ познать мир у малышей — все пробовать на вкус.
Самарский врач о причинах ожога пищевода у детей: "Последствия химического ожога пищевода требует длительного лечения"
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе проводится работа по повышению доступности процедуры ЭКО.
В 2024 году в регионе родилось 518 детей благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям и господдержке
Традиционно в благотворительной акции «Елка желаний» ежегодно принимают участие сотрудники полиции Самарской области.
«Елка желаний»: тольяттинские полицейские и общественники помогают осуществлять мечты детей
Завтра местами в Самарской области ожидается сильный снег
Завтра местами в Самарской области ожидается сильный снег
в Японии умерла старейшая жительница планеты
В Японии умерла старейшая жительница планеты
Эксперт рассказал о способах просыпаться легче в зимнее время
Эксперт рассказал о способах просыпаться легче в зимнее время
В Самарской области будет туман и мокрый снег
В Самарской области будет туман и мокрый снег
В Самаре двое неизвестных вломились ночью в торговый центр
В Самаре двое неизвестных вломились ночью в торговый центр
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.68
1.15
EUR 106.1
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Рождественские песни из разных концов света прозвучат в Самаре
На базе спортивной школы «Чайка» будет проходить физкультурный фестиваль «Спортландия»
Новогодние праздники в «ЗИМ Галерее» приглашают самарцев
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре на Ленинградской сброшенный лед снес козырек торговой точки

4 января 2025 13:15
181
В Самаре на Ленинградской сброшенный лед снес козырек торговой точки

В пятницу, 3 января, около 9 часов утра коммунальщики расчищали крышу дома на Ленинградской, 39 от снега и наледи. Однако, когда сотрудники магазина, расположенного на первом этаже, пришли на работу, то увидели серьезную поломку. Дело в том, что сброшенный лед снес козырек торговой точки. В это время магазин не работал, никто не пострадал. Но входная группа теперь требует ремонта, пишет Сова.

Сотрудники магазина предполагают, что работники службы видели ущерб, но предпочли покинуть место происшествия до прихода второй стороны:

- Мы отправили им письмо со всеми приложенными фотографиями, но ответа пока нет, ведь сейчас праздники.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Завтра местами в Самарской области ожидается сильный снег
4 января 2025  14:34
Завтра местами в Самарской области ожидается сильный снег
137
Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области активно готовятся к изменениям погоды
3 января 2025  12:05
Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области активно готовятся к изменениям погоды
648
Режим работы Информационного центра ГУ МВД России по Самарской области в праздничные и выходные дни
3 января 2025  11:34
Режим работы Информационного центра ГУ МВД России по Самарской области в праздничные и выходные дни
835
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
31 декабря 2024  10:46
В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта
971
Елочные базары в Самаре завершат свою работу 31 декабря в 12.00
30 декабря 2024  13:15
Елочные базары в Самаре завершат свою работу 31 декабря в 12.00
1271
Весь список