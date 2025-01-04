В Самаре на Ленинградской сброшенный лед снес козырек торговой точки

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В пятницу, 3 января, около 9 часов утра коммунальщики расчищали крышу дома на Ленинградской, 39 от снега и наледи. Однако, когда сотрудники магазина, расположенного на первом этаже, пришли на работу, то увидели серьезную поломку. Дело в том, что сброшенный лед снес козырек торговой точки. В это время магазин не работал, никто не пострадал. Но входная группа теперь требует ремонта, пишет Сова.



Сотрудники магазина предполагают, что работники службы видели ущерб, но предпочли покинуть место происшествия до прихода второй стороны:

- Мы отправили им письмо со всеми приложенными фотографиями, но ответа пока нет, ведь сейчас праздники.