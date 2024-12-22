В Самаре на дороге ночью подрались водители

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В центре Самары произошла потасовка на дороге. Видео драки двух мужчин выложили в соцсети.

— Ночью, возле Мака на Революционной водители решили выяснить, кто прав, — говорится в посте.

Судя по всему, конфликт произошел в районе пересечения Московского шоссе и улицы Революционной. На опубликованной записи видно, как двое мужчин избивают друг друга, выбежав прямо на трассу.

При этом все происходит около трех стоящих близко друг к другу авто. Возможно, имело место ДТП. Разнять драчунов удалось пассажиру одной из машин, пишет 63.ру.

Источник фото: «ЧП Самара» / T.me