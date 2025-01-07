В Самаре на 9-летнего ребенка, выходившего из подъезда с отцом, с козырька упала наледь

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6 января 2025 года, примерно в 15:45 с козырька подъезда дома N17 на улице Средне-Садовой на 9-летнего ребенка, выходившего из подъезда с отцом, с козырька упала наледь.

Мальчик с травмой головы доставлен в больницу, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Прокуратурой Советского района г. Самары организована проверка соблюдения управляющей компанией "ГЭК" требований законодательства, регулирующего порядок благоустройства. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Взят на контроль ход доследственной проверки, организованной следственным органом по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).