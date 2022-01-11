В Самаре мужчина погиб при уборке снега

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В Самаре по факту гибели мужчины 1988 года рождения при выполнении работ по уборке снега проводится доследственная проверка.

По версии следствия, 10 января 2022 года в вечернее время мужчина, выполнявший работы по уборке снега при помощи колесного погрузчика на парковке одного из торговых центров города, получил травмы, несовместимые с жизнью. По предварительным данным, причиной гибели послужило нарушение требований охраны труда.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин им предшествующих. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК.