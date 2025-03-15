В Самаре мужчина избил двух женщин

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В полицию Самары за помощью обратились жительницы одного из многоквартирных домов на ул. Владимирской.

Полицейские, прибывшие по указанному адресу, опросили заявителя и ее дочь. С их слов установили, что рано утром 51-летняя владелица транспортного средства услышала звук сработавшей сигнализации, вышла на улицу, увидела разбитое боковое стекло, многочисленные вмятины и следы от обуви на капоте. Мимо проходящий сосед предоставил женщине запись с видеокамеры телефона, как злоумышленник в желтой куртке несколько минут назад нанес повреждение ее автомобилю.

В этот момент заявитель увидела рядом с домом мужчину, схожего по внешности с хулиганом. Женщина спросила его о причинах противоправного поведения и призвала к ответственности, но тот лишь грубо ответил и попытался уйти. В это время на поддержку женщине вышла дочь и начала снимать незнакомца на камеру мобильного телефона. Во время конфликта мужчина нанес местным жительницам удары руками и скрылся.

Полицейские установили личность мужчины, места его возможного нахождения и задержали ранее не судимого менеджера одной из телекоммуникационных компаний, проживающего с семьей на территории Волжского района.

Согласно представленным потерпевшими документам материальный ущерб от противоправных действий злоумышленника составил 128 тысяч рублей. Насильственные действия, причинившие физическую боль заявителю и ее дочери, не повлекли причинения вреда их здоровью.

Задержанный сообщил, что употребил чрезмерное количество алкоголя, из-за чего, проходя мимо чужого автомобиля, испытал чувство неприязни и решил избавиться от возникшего негатива путем разрушения транспортного средства. Телесные повреждения женщинам причинил также из-за неадекватного реагирования на окружающую действительность.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района СУ Управления МВД России по г. Самаре мужчине вручена копия обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый раскаялся, извинился перед потерпевшими и обязался возместить причиненный материальный ущерб.