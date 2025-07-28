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В Самаре мотоциклист сбил 12-летнего подростка на переходе и скрылся с места ДТП

28 июля 2025 17:09
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Сотрудниками полиции разыскивается подозреваемый, совершивший наезд на несовершеннолетнего ребёнка.

27.07.2025 в 19:00, водитель, управляя мотоциклом совершил наезд на 12-летнего подростка, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего водитель скрылся.

Сотрудниками полиции разыскивается подозреваемый, совершивший наезд на несовершеннолетнего ребёнка.

В областной столице 27.07.2025 в 19:00, водитель, управляя мотоциклом, двигался по ул. Свободы в направлении ул. Ново Вокзальный. В пути следования, напротив дома № 108 по ул. Свободы, совершил наезд на 12-летнего подростка, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего водитель оставил место ДТП, участником которого он являлся. Ребенок бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу. Назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей.

Приметы разыскиваемого: мужчина на вид 30-35 лет, светлые волосы.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых с просьбой сообщить информацию по телефону 8(927) 791 95 29,  8( 927) 756-66-76 или 102, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: ДТП Самара

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