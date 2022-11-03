В Самаре молодой водитель на каршеринге влетел в шахту метро

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В областной столице ночью произошло дорожное происшествие с участием каршеринга. Информацией и кадрами с места аварии поделились в ГУ МВД России по региону.

Всё случилось вечером в среду, 2 ноября, в 23:30. Молодой человек за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» двигался со стороны улицы 22 Партсъезда в направлении Средне-Садовой. На улице Победы, напротив дома № 79, водитель не заметил вентиляционную шахту метро на дороге и врезался в нее. В полиции уточнили, что препятствие находилось слева по ходу движения на разделительной полосе.

Оказалось, что за рулем находился неопытный новичок. Стаж девятнадцатилетнего водителя — 1 год. В результате ДТП молодой человек получил телесные повреждения, ему назначили амбулаторное лечение. Судя по фото, машина тоже изрядно пострадала: сильно потрескалось лобовое стекло, сильные повреждения получила передняя подвеска, деформированы элементы кузова, пишет ГТРК Самара.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области