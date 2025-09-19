Я нашел ошибку
Впервые в Самаре представят произведения композиторов-перкуссионистов
В Сызрани в здании железнодорожного вокзала открылся рекрутинговый пункт транспортной полиции
В Самаре таксист обвиняется в хранении наркотического средства
Мошенники под предлогом спасения сбережений похитили 300 000 рублей у пенсионерки в Тольятти
В Самаре микрофинансовая организация была оштрафована 4 раза на общую сумму 400 тысяч рублей
Участники конкурса «Это у нас семейное» продемонстрируют знания об истории и культуре России
Почта России поможет жителям Самарской области защититься перед сезоном простуд
Самарская кирха празднует 160 лет со дня освящения храма Св. Георга
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре микрофинансовая организация была оштрафована 4 раза на общую сумму 400 тысяч рублей

19 сентября 2025 10:46
88
В Самаре микрофинансовая организация была оштрафована 4 раза на общую сумму 400 тысяч рублей

Одна из микрофинансовых организаций г. Самары попала в поле зрения сотрудников отдела контрольной-надзорной и разрешительной деятельности еще весной этого года, когда одна из местных жительниц обратилась в ГУФССП России по Самарской области за помощью. Дело в том, что представители данной фирмы в ходе телефонных переговоров и переписок использовали выражения унижающие честь и достоинства гражданина, чем оказывали на нее психологическое давление.
За нарушение Федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"» в отношении компании был составлен протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела, должностным лицом ГУФССП России по Самарской области назначено наказание в виде административного штрафа в размере 75 тысяч рублей.
Однако привлечение к административной ответственности не побудило фирму пересмотреть подход к взаимодействию с должниками. Летом на них вновь поступила жалоба на неправомерные действия при взыскании просроченной задолженности. Сотрудники отдела контрольной-надзорной и разрешительной деятельности вновь составили в отношении фирмы протокол об административном правонарушении. Теперь размер штрафа составил уже 150 тысяч рублей.
Увеличение суммы штрафов заставило микрофинансовую организацию всё же задуматься и скорректировать взаимодействие с заемщиками, имеющими просроченные задолженности. Однако совсем исключить нарушения при взаимодействии с должниками работникам организации не удалось. В результате в отношении них был составлен очередной протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ и вновь назначено наказание в виде административного штрафа.
Всего благодаря работе сотрудников отдела контрольной-надзорной и разрешительной деятельности микрофинансовая организация была оштрафована 4 раза на общую сумму 400 тысяч рублей. Данная мера должна побудить фирму привести тактику взаимодействия с должниками в соответствие требованиям Федерального закона № 230-ФЗ.

