В Самаре мать везла ребенка по железной дороге на коляске

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В Самаре транспортные полицейские составили административный протокол на мать, которая подвергла ребенка опасности. Инцидент произошел на железной дороге в районе станции «Средневолжская».

— Женщина везла свою 8-месячную дочь на санках. И, видимо, решила сократить путь. Пошла через железнодорожные пути в неположенном месте — прямо перед приближающимся поездом, — рассказала 63.RU начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Алла Нечесова.

Нарушительницу заметили полицейские, которые проводили рейд на участке. Они провели беседу с женщиной о том, что опасно так гулять на железной дороге. Также в отношении женщины составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Наказание — предупреждение или штраф в сумме от 100 до 500 рублей.

— Но самое важное, чтобы и эта женщина, и другие родители понимали опасность железной дороги и объясняли это своим детям. Переходить пути нужно только через специально оборудованные переходы. Поезд не сможет остановиться в считаные минуты, если машинист увидит вас, переходящими через пути, — добавила Алла Нечесова.