В Самаре машина врезалась в автомобиль, снежный вал и забор

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23 января на территории Самарской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в Кировском районе. В 12:30 час. 38-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Teana, следовал по Аэропортовскому шоссе со стороны улицы Грибоедова в направлении улицы Чекистов. В пути следования, возле дома № 1, он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустил столкновение с автомобилем Honda Pilot, под управлением водителя 1966 года рождения, движущимся во встречном направлении, а после этого допустил наезд на снежный вал и забор. Пассажир Honda – 58-летняя женщина доставлена в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение.