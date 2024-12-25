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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре машина сбила женщину, стоявшую на проезжей части

25 декабря 2024 12:42
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В Самаре машина сбила женщину, стоявшую на проезжей части

24 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 13:00 час. в Кировском районе Самары. 58-летний водитель, управляя грузовой автомашиной ВИС 2347, двигался задним ходом по прилегающей территории овощной базы № 3 и, в районе дома № 68 «А» по ул. Олимпийская, совершил наезд на пешехода – 46-летнюю женщину, которая стояла на проезжей части прилегающей территории. С места происшествия женщина доставлена в медучреждение, ей назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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