В аэропорту Самары возобновили прием и выпуск самолетов
В аэропорту Самары возобновили прием и выпуск самолетов
55% самарцев считают допустимым искать новую работу, не предупреждая работодателя
55% самарцев считают допустимым искать новую работу, не предупреждая работодателя
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе применили новую технологию для сокращения сроков лечения пациентки с укорочением ноги
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе применили новую технологию для сокращения сроков лечения пациентки с укорочением ноги
Иранский президент заявил о необходимости перенести столицу из Тегерана
Иранский президент заявил о необходимости перенести столицу из Тегерана
АвтоВАЗ ожидает падения продаж Lada в России на 23,74%
АвтоВАЗ ожидает падения продаж Lada в России на 23,74%
Полицейскими разыскивается жительница города Сызрань
Полицейскими разыскивается жительница города Сызрань
Конкурс "Мисс Вселенная" 2025 года выиграла мексиканка
Конкурс "Мисс Вселенная" 2025 года выиграла мексиканка
Более 100 заявок поступило на участие в конкурсе грантов для креативного бизнеса в Самарской области
Более 100 заявок поступило на участие в конкурсе грантов для креативного бизнеса в Самарской области
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре машина сбила 49 и 54-летних пешеходов

21 ноября 2025 09:17
121
В Самаре машина сбила 49 и 54-летних пешеходов

20 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 11 человек. Одно ДТП произошло в 18:54  в Промышленном районе города Самары. Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует: 24-летний мужчина, управляя транспортным средством CHEVROLET KLAN, двигался по проспекту Кирова в направлении ул. Стара-Загора. В пути следования, напротив д. № 256, по проспекту Кирова, допустила наезд на 49 и 54-летних пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном для перехода месте, справа налево по ходу движения транспортного средства. Оба пешехода госпитализированы.  

Теги: ДТП

В Волжском районе машина перевернулась в кювет
20 ноября 2025, 13:14
В Волжском районе машина перевернулась в кювет
Водителя с места ДТП госпитализировали. Происшествия
412
В Автозаводском районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту наезда на пешехода
20 ноября 2025, 12:39
В Автозаводском районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту наезда на пешехода
Мужчина переходил проезжую вне пешеходного перехода. Происшествия
357
Водитель одного из автомобилей с телесными повреждениями госпитализирован.
19 ноября 2025, 21:25
ДТП в Сызрани: массовая авария с участием четырех автомобилей
Водитель одного из автомобилей с телесными повреждениями госпитализирован. Происшествия
1171
В центре внимания
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
408
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
968
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
447
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  11:33
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
454
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
20 ноября 2025  10:08
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
529
