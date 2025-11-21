В Самаре машина сбила 49 и 54-летних пешеходов

121

20 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 11 человек. Одно ДТП произошло в 18:54 в Промышленном районе города Самары. Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует: 24-летний мужчина, управляя транспортным средством CHEVROLET KLAN, двигался по проспекту Кирова в направлении ул. Стара-Загора. В пути следования, напротив д. № 256, по проспекту Кирова, допустила наезд на 49 и 54-летних пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном для перехода месте, справа налево по ходу движения транспортного средства. Оба пешехода госпитализированы.