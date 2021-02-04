В Самаре мама ребёнка, оставленного в раздевалке детского сада, рассказала подробности конфликта

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн обещал передать информацию уполномоченному при Президенте России по правам ребёнка.

Мама трехлетнего мальчика - воспитанника №337 на приеме у депутата Государственной Думы Александра Хинштейна рассказала подробности ситуации, когда ребенка оставили в раздевалке одного.

Напомним, что ранее прокуратура начала проверку по факту появившейся в Интернете информации о нарушениях в детском саду №337.

Со слов матери, всё произошло ещё в середине декабря. Женщина являлась сотрудницей учреждения. Во время тихого часа она вышла из группы и услышала плач ребенка.

- Я зашла в группу: один ребенок сидел на модуле в группе, а мой ребенок в пижамке сидел в раздевалке на стульчике. Дверь была открыта. Я спросила воспитателя: "Почему он не спит, ведь тихий час?". Время было 13:30. Она сказала, что он наказан, потому что не спал, а играл".

Женщина пошла к заведующей, но той не было на месте. Мать написала докладную, после чего заведующая прочитала докладную и вызвала воспитателя. Последняя ответила, что нужно наказывать детей, чтобы заслужить авторитет и уважение. Заведующая ответила что-то вроде: "такие методы нужды, чтобы как-то научить детей, ведь наказание - это мера воспитания". Мама мальчика уволилась из детского сада в январе этого года.

Депутат Хинштейн заявил, что привлечет к ситуации уполномоченного при президенте России по правам ребенка, а также обратится к генеральному прокурору.

Со слов других родителей известно, что они находятся в давнем конфликте с департаментом образования Самары, руководителя которого, Елену Чернегу, в прошлом месяце отстранили от работы по факту уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, сообщает ПроГородСамара.