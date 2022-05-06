В Самаре легковушка столкнулась с ГАЗелью

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5 мая на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадал 1 человек.

Одно из ДТП произошло в 04:50 в Красноглинском районе водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора» (с мая 2021 года к административной ответственности привлекался 20 раз) следовал по ул. Крайней и на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу и совершил столкновение с «Газелью» под управлением водителя 1992 года рождения, который следовал по главной дороге. В результате ДТП водитель «Лада Приора» госпитализирован.