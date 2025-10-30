В Самаре легковушка столкнулась с электровелосипедом

121

29 октября на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.

В Советском районе Самары в 18:10 час. 37-летний водитель автомобиля Hyundai, осуществляя движение со стороны ул. Промышленности, при повороте в направлении дома № 187 по ул. Партизанская, допустил столкновение со средством индивидуальной мобильности - электоровелосипедом Kyggo, под управлением 23-летнего мужчины, который двигался по ул. Партизанская в направлении ул. Промышленности. 23-летний пострадавший доставлен в медицинское учреждение, ему рекомендовано амбулаторное лечение.