«РКС-Самара» подвели итоги поливной кампании 2025 года
В Самаре состоится премьера спектакля о поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт»
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
В Самаре легковушка столкнулась с электровелосипедом

30 октября 2025 11:17
В Самаре легковушка столкнулась с электровелосипедом

29 октября на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали  10 человек. 

В Советском  районе Самары в 18:10 час. 37-летний водитель автомобиля Hyundai, осуществляя движение со стороны ул. Промышленности, при повороте в направлении дома № 187 по ул. Партизанская, допустил столкновение со средством индивидуальной мобильности - электоровелосипедом Kyggo, под управлением  23-летнего мужчины, который двигался по ул. Партизанская в направлении ул. Промышленности. 23-летний пострадавший доставлен в медицинское учреждение, ему рекомендовано амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

В Тольятти в ДТП попали два 61-летних водителя
30 октября 2025, 11:29
В Тольятти в ДТП попали два 61-летних водителя
Столкнулись легковушка и полуприцеп.  Происшествия
108
В Сызрани машина врезалась в дерево, пострадала 19-летняя девушка
29 октября 2025, 12:42
В Сызрани машина врезалась в дерево, пострадала 19-летняя девушка
21-летний водитель был за рулем. Происшествия
326
Сегодня ночью в Шенталинском районе произошло ДТП с пострадавшим
29 октября 2025, 12:12
Сегодня ночью в Шенталинском районе произошло ДТП с пострадавшим
Произошел съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля Лада Гранта. Происшествия
301
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
50
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
115
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
127
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
160
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
160
