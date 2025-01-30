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В Самаре лед упал с козырька подъезда на восьмилетнего мальчика

30 января 2025 12:53
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В Самаре лед упал с козырька подъезда на восьмилетнего мальчика

Прокуратура Советского района г. Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора по эксплуатационным подразделениям ООО «Городская Эксплуатационная Компания». Он обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По версии следствия, заместитель директора управляющей организации не принял мер по контролю за содержанием многоквартирного дома  на ул. Средне-Садовой г. Самары в зимний период, вследствие чего 06.01.2025 с козырька подъезда упала наледь на 8-летнего мальчика. Полученное повреждение причинило легкий вред здоровью ребенка.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

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