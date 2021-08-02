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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре изъято алкоголя на 760 тысяч рублей

2 августа 2021 11:32
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В Самаре изъято алкоголя на 760 тысяч рублей

На постоянной основе проводится комплексная работа по противодействию преступности в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. По результатам проведенных мероприятий за 1 полугодие 2021 года сотрудниками полиции проведено около 650 проверок, по результатам которых составлено более 600 протоколов об административных правонарушениях и выявлено 18 преступлений. Пресечена деятельность 3 цехов по производству алкогольной продукции, а из незаконного оборота изъято более 4 тысяч декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Также в Сызрани завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя 1989 года рождения в незаконой алкоторговле. По данным следствия, злоумышленник организовал в городе Сызрани незаконное производство контрафактной алкогольной продукции с размещением на ней товарных знаков известных торговых марок без соответствующего разрешения правообладателей. Производство фальсифицированных сортов водки и коньяка велось в складских помещениях. При этом использовалась поддельная брендовая упаковка и этикетки. Из арендованных складов сотрудники полиции изъяли около 17 тысяч бутылок готового к продаже алкоголя без акцизных марок, свыше 3 тысяч литров спиртосодержащего сырья, стеклотару и упаковку. Сумма причинённого правообладателям ущерба превысила 7 миллионов рублей. Благодаря работе следователя и сотрудников ОЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области правообладателям частично возмещён причинённый ущерб.

В феврале 2021 года по материалам сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области в феврале текущего года отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района Следственного управления УМВД России по г.Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в отношении группы лиц, которая совершила производство, хранение и перевозку в целях сбыта алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировки акцизными марками, общей стоимостью более 760 тысяч рублей. Ведется следствие.

Теги: контрафакт нелегальный алкоголь

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