В Самаре изъяли незаконной незамерзайки на 766 тысяч рублей

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Правоохранители получили оперативную информацию, что житель Самары 1993 года рождения причастен к незаконному производству, закупке, хранению и розничной продаже спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.

Для проверки полученных сведений сотрудниками органов внутренних дел проведен ряд оперативных мероприятий, в том числе, с разрешения подозреваемого, проведен осмотр его дома и гаража, расположенных на улице Водопроводной в Кировском районе областного центра. Там, согласно оперативной информации, мужчина осуществлял противоправные действия. Из помещения полицейские изъяли 1551 литров жидкости. Согласно проведенному исследованию, изъятая продукция произведена кустарным способом и является спиртосодержащей.

Специалистом-ревизором отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области проведено документальное исследование по материалу проверки по факту незаконного хранения, перевозки и продажи алкогольной продукции жителем Самары. В ходе исследования установлено, что общая стоимость изъятой спиртосодержащей жидкости составляет около 766 тысяч рублей, что является крупным размером.