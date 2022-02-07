в Самаре избили полураздетого мужчину в ТЦ «Аврора»

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Очевидцы разместили в сети кадры, на которых видно как двое людей в масках наносят удары по телу неизвестного мужчины. Последний при этом по пояс раздет.

Что стало причиной такой агрессии по отношению к избиваемому – неизвестно. Однако, пострадавший, как выяснилось, известен некоторым горожанам.

«Неоднократно видел там. Вышел наверно недавно. Адаптируется к современному миру», - написал в комментариях к видео Евгений Долматов.

Нашлись среди пользователей и те, кто, возможно, видел предшествующие избиению события:

«Ребята у меня вопрос, как бы вы повели себя, гуляя по тц с девушкой, женой, ребёнком встретив подобного товарища размахивающего гениталиями и нецензурно выражающегося...99% прошли бы тупо мимо. Поэтому моё мнение что охрана тц, если это действительно охрана, красавчики!!!» - выразил своё мнение пользователь с ником Сергей Сергеевич.

Впрочем, восхищения действия охраны вызвали не у всех. Наносить телесные повреждения, не зависимо от совершаемых хулиганом действий, не правомерно, пишет ГТРК Самара.

«Охранник обязан отдать его в полицию задержать. Но не имеет право отписаться на него. А если бы умер?» - спросил Павел Смирнов.

Фото: Скриншот: Подслушано Самара