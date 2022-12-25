В Самаре из-за строительного ЧП задержали спектакль

Самарскому театру оперы и балета пришлось задержать в субботу, 24 декабря, начало спектакля «Москва – Черёмушки». Причиной стал порванный в ходе строительства новой станции метро силовой кабель.
Об этом зрителям, удивлённым столь не характерным для оперы опозданием, сообщил первый заместитель директора театра Сергей Филиппов, приехавший в свой выходной день из-за этого инцидента на работу.
Пока шли работы, зрителям предложили послушать концерт в фойе. Автобусы к зданию обещали подать с учётом задержки.
Как оказалось, это не первое ЧП в учреждениях культуры, связанное со стройкой. Один из зрителей сообщил OBOZ.INFO, что 15 декабря так и не посмотрел спектакль «Случайное танго» в Окружном доме офицеров.
Там причиной также стал порыв кабеля, из-за чего свет отключился во всем здании. (В оперном зрителям повезло больше – к их приезду свет в доступных им помещениях горел.), пишет Обозрение.