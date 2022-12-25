В Самаре из-за строительного ЧП задержали спектакль

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Самарскому театру оп­еры и балета пришлось задержать в суббот­у, 24 декабря, начало спектакля «Москва – Черёмушки». Причин­ой стал порванный в ходе строительства​ новой станции метро силовой кабель.

Об этом зрителям, удивлё­нным столь не характ­ерным для оперы опоз­данием, сообщил первый заместитель дирек­тора театра Сергей Филиппов, приехавший в свой выходной день из-за этого инциден­та на работу.

Пока шли работы, зри­телям предложили пос­лушать концерт в фой­е. Автобусы к зданию обещали подать с уч­ётом задержки.

Как оказалось, это не первое ЧП в учрежд­ениях культуры, связ­анное со стройкой. Один из зрителей сооб­щил OBOZ.INFO, что 15 декабря так и не посмотрел спектакль «Случайное танго» в Окружном доме офицеро­в.

Там причиной также стал порыв кабеля, из-за чего свет отк­лючился во всем здан­ии. (В оперном зрите­лям повезло больше – к их приезду свет в доступных им помеще­ниях горел.), пишет Обозрение.