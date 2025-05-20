В Самаре из-за штормового ветра закрыли речную переправу

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Дождливая и ветреная погода внесла коррективы в движение судов в области.

«Уважаемые пассажиры! В связи с усилением ветра до штормового движение судов на пригородных маршрутах ООО „СРПП“ временно приостановлено», — рассказали представители СРПП.

По информации Приволжского УГМС, на текущей рабочей неделе на погоду в регионе влияют фронтальные разделы. В области пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами и усилением ветра. Температура воздуха ожидается ниже климатической нормы.

20 мая порывы ветра будут достигать скорости до 20 м/с. Но к среде, 21 мая, он должен стихнуть. При этом дожди будут идти еще несколько дней, до пятницы, 23 мая, пишет 63.ру.