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В Самаре из-за схода наледи с крыши дома пострадал мужчина

11 февраля 2022 09:26
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В Самаре из-за схода наледи с крыши дома пострадал мужчина

Из-за обильных снегопадов и небольшой оттепели на крышах домов областного центра образовались многочисленные сосульки и ледяные глыбы. В Самаре на опасном участке при сходе снега с крыши пострадал мужчина и едва не попала под удар девушка. Об этом редакции сайта ГТРК «Самара» рассказал очевидец. 

Речь идет о доме №2, расположенном по адресу Академический переулок. Там образовались огромные сосульки и наледь на крыше. По словам очевидца, лед и снег уже пересекли границу подъездного козырька.

Как отметил местный житель, пешеходная дорожка, проходящая около жилого дома, представляет большую опасность для людей, поскольку при сходе глыб без пострадавших вряд ли обойдется. 

Еще один опасный участок местные жители обнаружили на улице Металлистов. На крыше дома №40 висит огромная острая ледяная глыба. Как сообщила самарчанка, сосулька висит прямо над подъездом. При этом, по словам женщины, УК пока никак не реагирует на обращения, а жильцы боятся выходить из дома. 

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