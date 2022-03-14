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В Самаре из-за отравления угарным газом на прошедшей неделе пострадали 8 человек

14 марта 2022 10:29
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В Самаре из-за отравления угарным газом на прошедшей неделе пострадали 8 человек

В Самаре из-за отравления угарным газом на прошедшей неделе пострадали 8 человек, из них трое детей. Это жители как частного дома, так и мкд. Причины - плотно закрытые пластиковые окна, из-за чего отсутствовала вентиляционная тяга, сообщает горадминистрация. 

Угарный газ очень токсичен и при этом не имеет запаха, поэтому определить его присутствие в помещении очень сложно. Однако существуют простые профилактические правила, при соблюдении которых можно избежать трагедии. Исчерпывающая информация есть на нашем сайте https://samadm.ru/media/news/35819 (https://samadm.ru/media/news/35819/)/. Не пренебрегайте правилами безопасности - своей, своих детей и близких! 
 

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