В Самаре из-за ДТП на Московском шоссе возникла сильная пробка

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Утром в пятницу, 29 сентября, дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей перекрыло несколько полос движения на главной магистрали Самары.

Как сообщили в региональном МВД, авария произошла около 9:30 на Московском шоссе в районе пересечения с улицей Ново-Вокзальной. Автомобиль Chevrolet Camaro врезался в попутный Hyundai Solaris, от удара Chevrolet отбросило на "Ларгус", "Ларгус" врезался в Volkswagen Jetta, а его, в свою очередь, отбросило на стоящий на светофоре автомобиль Haval, который ударил еще один Hyundai Solaris.

Автомобили сильно пострадали в аварии, двое водителей обратились к медикам за помощью.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все подробности происшествия и обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта в месте аварии, пишет Сова.