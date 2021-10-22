В Самаре ищут пропавшего 8 лет назад мужчину

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Всем, кому известна информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ближайший отдел полиции.

Сотрудниками МУ МВД России «Сызранское» разыскивается без вести пропавший Каляев Михаил Леонидович 1959 года рождения, который 16.03.2013 года ушел из дома по адресу г. Самара, ул. Спортивная, 29 и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, лицо круглое, глаза темные, волосы прямые черные, волосы короткие, носит очки.

Был одет : камуфлированная шапка-ушанка, камуфлированная куртка и брюки - цвет «пустыня», свитер серого цвета с большим воротником, берцы.

Всем, кому известна информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ближайший отдел полиции, а также по телефонам: (8464) 35-58-36, 35-50-00, 33-38-66 или 112.