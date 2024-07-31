В Самаре ищут оренбуржца, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления

260

Внимание! Сотрудники полиции устанавливают местонахождение мужчины, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 921-76-40, 956-07-66, 102.

Сотрудники самарской полиции разыскивают ранее судимого 41-летнего жителя Оренбургской области Галиева Харраса Хатыповича, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

Приметы разыскиваемого: на вид 45-50 лет, рост 170 -175 см., худощавого телосложения, на голове залысина, носит очки для зрения.

Был одет: футболка черного цвета с надписью на английском языке «running» (над последней буквой «n» расположен рисунок в виде комара, под надписью узор красного цвета в виде огня), бриджи серого цвета с белыми вставками по бокам, кроссовки синего цвета с подошвой белого цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 921-76-40, 956-07-66, 102.