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В Самаре ищут оренбуржца, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления

31 июля 2024 11:36
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В Самаре ищут оренбуржца, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления

Внимание! Сотрудники полиции устанавливают местонахождение мужчины, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления  

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 921-76-40, 956-07-66, 102.

Сотрудники самарской полиции разыскивают ранее судимого 41-летнего жителя Оренбургской области Галиева Харраса Хатыповича, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. 

Приметы разыскиваемого: на вид 45-50 лет, рост 170 -175 см., худощавого телосложения, на голове залысина, носит очки для зрения.

Был одет: футболка черного цвета с надписью на английском языке «running» (над последней буквой «n» расположен рисунок в виде комара, под надписью узор красного цвета в виде огня), бриджи серого цвета с белыми вставками по бокам, кроссовки синего цвета с подошвой белого цвета. 

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 921-76-40, 956-07-66, 102.

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