В Самаре ищут 12-летнюю девочку

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Всех, кто видел подростка или знает о том, где она может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону 8 (846) 373-76-40, 8(999)-701-02-33 или 112.

В отдел полиции №8 Управления МВД России по городу Самаре обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее 12-летняя дочь 24 февраля, примерно в 12:45 час. ушла из дома, расположенного в п. Мехзавод областного центра, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами подростка среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.

Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска направлены на розыск несовершеннолетней, обход дворов, улиц и торговых центров, осмотр подвалов, чердачных помещений, заброшенных строек и мест концентрации несовершеннолетних. Помощь в розыске девушки оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».

Приметы девушки: на вид 12-13 лет, рост 150-155 см., худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые.

Одета: в куртку светло-розового цвета, штаны черного цвета, шапку красного цвета и ботинки черного цвета. При себе у девушки черный рюкзак.

Всех, кто видел девушку или располагает информацией о том, где она может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части 8 (846) 373-76-40, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или по телефону 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!