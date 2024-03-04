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В Самаре инспектор ДПС помог доставить в больницу девочку

4 марта 2024 12:41
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В Самаре инспектор ДПС помог доставить в больницу девочку

На телефон дежурного областной Госавтоинспекции поступил звонок от жителя областного центра, который выразил благодарность инспектору ДПС Дмитрию Шишкину. Мужчина рассказал, что полицейский помог доставить в больницу его сестру, у которой в дороге случился приступ эпилепсии.

25 февраля текущего года примерно в 12:00 к инспектору ДПС 1 батальона полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самара старшему лейтенанту полиции Дмитрию Шишкину, осуществляющему несение службы в Железнодорожном районе, обратился взволнованный водитель, который сообщил что его 13-летняя сестра находится в салоне автомобиля в бессознательном состоянии. Мужчина рассказал, что ему нужно отвезти девочку с мамой в медицинское учреждение, которое находится в другом районе города и он боялся не успеть из-за пробок на дорогах.

Понимая всю серьезность положения и тяжесть состояния здоровья девочки инспектор ДПС принял решение пересадить их с мамой в патрульный автомобиль, передав дежурному сообщение о случившемся. Включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки на служебном автотранспорте, полицейский в кратчайшие сроки доставил девочку в детскую больницу, передав в руки медикам.

В больнице девочке оказали необходимую медицинскую помощь, и в настоящее время ее жизни и здоровью, благодаря своевременным действиям полицейского и врачей, ничего не угрожает.

«Хочу поблагодарить сотрудников за отличную службу, за не оставление граждан в беде, отзывчивость и пожелать им крепкого здоровья. Очень горжусь, что у нас есть такие сотрудники», - отметил в своем обращении гражданин.

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