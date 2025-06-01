В Самаре иностранцы прятались от полиции, притворившись мебелью

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Сотрудники самарской полиции при содействии бойцов ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие, в рамках которого проверили информацию неравнодушных местных жителей о различных нарушениях законодательства на правом и левом берегах реки Волги.

Особое внимание полицейскими уделялось местам компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также объектам, где они могут осуществлять трудовую деятельность. В ходе патрулирования территории сотрудники органов внутренних дел обследовали различные участки и помещения, где проверили законность нахождения на территории РФ и осуществления трудовой деятельности более чем у 20 человек. Некоторые из нарушителей пытались уклониться от проверки, прячась между предметами мебели в деревянных постройках, однако их оперативно обнаружили и привлекли к ответственности сотрудники полиции.

Среди прочих материалов в отношении троих иностранцев собраны доказательства нарушения миграционного законодательства, ответственность за которое предусмотрена ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

Кроме того, в рамках проверки полицейские выявили на ул. Советской Армии торговую точку, в которой реализовывалась алкогольная продукция без сопроводительных документов. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Из незаконного оборота изъято 150 литров алкогольной продукции.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.