В Самаре иномарка сбила женщину

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Еще одна дорожная авария произошла 6 января в Кировском районе Самары в вечернее время.

Водитель 1985 г.р., управлял автомобилем «Опель-Астра», следовал по Московскому шоссе со стороны улицы Алма-Атинской в направлении Ракитовского шоссе и напротив дома, расположенного на Московском шоссе 17 км, совершил наезд на пешехода – женщину 1959 г.р., которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте. Женщина доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, сообщает облМВД.