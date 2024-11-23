В Самаре иномарка сбила велосипедиста

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22 ноября на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 6 человек.



Одно из ДТП произошло в 20:15 в Кировском районе города Самары. 47-летний водитель, управляя транспортным средством Hyundai Matrix , двигался по внутридворовому проезду со стороны ул. Ташкентская в направлении ул. Георгия Димитрова. В пути следования, возле дома № 27 по ул. Георгия Димитрова, допустил наезд на 27-летнего велосипедиста, который управляя средством индивидуальной мобильности Kugoo Monster V3, пересекал проезжую часть. Велосипедисту назначено амбулаторное лечение.



