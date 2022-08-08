В Самаре грузовик врезался в столб и в патрульную машину ГИБДД

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Сегодня, 8 августа, примерно в 09.00, водитель грузового фургона «Hyundai» 1974 года рождения на пересечении улиц Чекистов и Аэропортовское шоссе не справился с управлением (по предварительным данным отказали тормоза) и допустил наезд на препятствия в виде бордюрного камня, после чего произошло столкновение с припаркованным патрульным автомобилем Госавтоинспекции и наезд на железобетонный столб, в результате чего столб упал на патрульный автомобиль.

На месте происшествия никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняют все обстоятельства произошедшего.