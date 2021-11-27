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В Самаре грузовик врезался в Лада Гранта

27 ноября 2021 13:03
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В Самаре грузовик врезался в Лада Гранта

26 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП, в которых 14 человек получили ранения различной степени тяжести. 

Одно из ДТП произошло в 14:30 в Кировском районе областного центра. Мужчина 1974 года рождения, который за последний год 31 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, двигался на грузовом автомобиле «SCANIA» по улице Победы.

На регулируемом перекрестке с улицей Каховской при повороте налево водитель грузовика, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении транспортному средству, приближающемуся со встречного направления и допустил столкновение с автомашиной «LADA GRANTA», под управлением молодого человека 1998 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и его пассажирка 2002 года рождения, для оказания помощи они были доставлены в больницу, где им было назначено амбулаторное лечение. 

Теги: ДТП

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