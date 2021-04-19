В Самаре грузовик снес "Ниве" переднюю часть

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Серьезное ДТП произошло в Самаре в понедельник, 19 апреля. Фото и видео с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На кадрах – грузовик «Рено» и «Нива». Машины стоят на обочине дороги на Смышляевском шоссе. У отечественного внедорожника серьезно пострадала передняя часть. Очевидцы предполагают, что водитель «Нивы» скорее всего скончался.

На месте ДТП работают все экстренные службы города. Официальной информации по факту этой аварии пока не поступало.

Однако в комментариях к фото и видео пользователи социальных сетей делятся своими предположениями о причинах этого ДТП. Большинство сходится во мнении, что водитель грузовика ехал очень быстро и, возможно, не заметил отечественное авто. А шофер «Нивы» не смог сориентироваться. Избежать столкновения не удалось, пишет ГТРК Самара.