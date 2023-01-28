В Самаре горит дом на улице Садовой

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В 18.46, 28 января, в ЦУКС СО поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на улице Садовой, 99 в Самаре.

Установлено, что происходит горение двухэтажного жилого дома, существует угроза распространения на пристроенный соседний жилой дом.

Погибших и пострадавших нет, площадь пожара составляет 200 м. кв.

Для тушения пожара привлечены 64 человека, 19 единиц техникии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечен беспрепятственный подъезд спецтехники и обеспечивается регулирование дорожного движения.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и руководство ГУ МВД России по Самарской области, территориального отдела внутренних дел.

Полицейские осуществляют охрану общественного порядка. По факту происшествия будет проведена проверка и принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО