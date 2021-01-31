В Самаре горело офисное здание

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Вечером в субботу, 30 января, в пожарную службу поступило сообщение о возгорании в центре города, по адресу ул. Галактионовская, д. 40. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По прибытию на место пожарных подразделений выяснилось, что горит стена офисного здания на площади 15 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали 29 человек. Пожар удалось ликвидировать в 20:27.

В ГУ МЧС также отметили, что в результате никто не пострадал. Были эвакуированы 4 человека.

В настоящий момент устанавливается причина возгорания и нанесённый ущерб, пишет ПроГородСамара.