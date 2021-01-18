В Самаре горела трансформаторная подстанция

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Из-за пожара в близлежащий домах отключили свет.

В Самаре на улице Ново-Садовой горела трансформаторная подстанция, сообщили в региональном МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 11:59 в понедельник, 18 января. На место по повышенному рангу сложности прибыли 23 человека и 5 единиц техники. Как выяснилось, около дома по адресу Ново-Садовая, 106, горела подстанция на площади 10 кв. метров.

Как рассказали "КП-Самара" жители очевидцы случившегося, в близлежащих домах отключали свет. От подстанции поднимался черный дым. Жильцов из домов во время ликвидации пожара не эвакуировали.

Полная ликвидация пожара была объявлена в 12:35. Причины произошедшего выясняются.