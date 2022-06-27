В Самаре горела квартира в многоэтажке на проспекте Карла Маркса

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Ночью 26 июня 2022 года в областной столице произошло ЧП. В одном из многоквартирных домов загорелась квартира. Информацию сообщили очевидцы.

По данным горожан, возгорание случилось после 9 часов вечера на проспекте Карла Маркса, 360. Пожар начался на одном из верхних этажей. Сильного огня очевидцы не заметили, однако дым было видно даже в темное время суток.

Известно, что на месте происшествия работали спасатели. Причина возгорания устанавливается. Информация о пострадавших пока не поступала, пишет Самара-КП.