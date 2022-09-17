В Самаре горел жилой дом, эвакуировано 12 человек

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В Октябрьском районе Самары произошел пожар. ЧП случилось по адресу: улица Масленникова, 24, в пятницу, 16 сентября.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области, сообщение о пожаре поступило в 18:22. Прибывшие на место сотрудники ведомства установили горение на площади 2 квадратных метра. Огнем были охвачены домашние вещи в квартире. 12 человек пришлось эвакуировать.

В результате случившегося никто не погиб, однако есть пострадавший - мужчина 1970 года рождения. В тушении участвовали 33 человека и 9 единиц техники. К 18:38 пожар был потушен, пишет ГТРК Самара.