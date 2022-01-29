В Самаре ГАЗель сбила женщину

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28 января на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

В Самаре в 16:50 водитель 1978 г.р., управляя автомобилем «Газель», напротив д.145 по пр. Кирова, допустил наезд на пешехода – женщину 1968 г.р.. Она переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате пешеход получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение. В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщает облМВД.