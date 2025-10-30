В Самаре "Фольксваген" снес заграждение и упал в котлован

176

Инцидент произошел вечером 29 октября во дворе дома № 15 на улице Ново-Садовой в Самаре. Во время дождя водитель Volkswagen наехал на металлические ограждения, установленные в месте проведения ремонтных работ. Машина попала в котлован.



По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.



Госавтоинспекция возбудила дело об административном правонарушении по факту несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте дорог. Ведомство проводит проверку всех обстоятельств аварии, пишет Сова.

Фоо облМВД