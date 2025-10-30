Я нашел ошибку
Главные новости:
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
в Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства
Судебные приставы помогли тольяттинке взыскать ущерб за залитую квартиру
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
В Самаре "Фольксваген" снес заграждение и упал в котлован

30 октября 2025 10:28
176
В Самаре "Фольксваген" снес заграждение и упал в котлован

Инцидент произошел вечером 29 октября во дворе дома № 15 на улице Ново-Садовой в Самаре. Во время дождя водитель Volkswagen наехал на металлические ограждения, установленные в месте проведения ремонтных работ. Машина попала в котлован.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Госавтоинспекция возбудила дело об административном правонарушении по факту несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте дорог. Ведомство проводит проверку всех обстоятельств аварии, пишет Сова.

Фоо облМВД

