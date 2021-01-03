В Самаре эвакуировали ТРК «Московский»

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Очевидцы выложили фотографии в социальных сетях.

В ТРК "Московский", который располагается на 18-м километре Московского шоссе в Самаре, произошла эвакуация. Пока подробностей очень мало, однако очевидцы выложили фотографии с места происшествия. На кадрах видно как минимум 4 пожарных машины и работающих пожарных. Сколько было эвакуировано человек - остаётся неизвестным.

Данных от ГУ МЧС России по Самарской области пока нет. Не исключено, что как и в прошлом году, произошла ложная тревога, пишет ПроГородСамара.