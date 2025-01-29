В Самаре эвакуировали школу № 65 на ул. Ново-Вокзальной

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Утром в среду, 29 января 2025 года, в Самаре эвакуировали школу № 65 на улице Ново-Вокзальной. Очевидцы заметили, как всех детей вывели на улицу, а к зданию подъехали пожарные машины. Что случилось в учебном учреждении, рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

«В 9:51 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в школе № 65. Прибывшие на место подразделения установили, что в столовой на первом этаже произошло короткое замыкание розетки», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Еще до прибытия пожарных из здания эвакуировали 800 человек, в том числе 650 детей. Погибших и пострадавших нет, пишет Самара-КП.