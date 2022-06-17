В Самаре электропоезд насмерть сбил женщину

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17 июня текущего года в Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что примерно в 07:30 на 12 км перегона Средневолжская – Козелковская пл. Яблочная электропоездом «Ласточка» смертельно травмирована женщина.

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками транспортной полиции предварительно установлено, что женщина перебегала по оборудованному пешеходному переходу железнодорожные пути. Машинист электропоезда применил звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

В настоящее время устанавливается личность погибшей и обстоятельства произошедшего.