В Самаре экстренно совершил посадку самолет из-за подавившегося ребенка

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В понедельник, 7 марта, самолет, следовавший рейсом Ереван – Москва, совершил экстренную посадку в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Как известно, на воздушном судне во время полета десятимесячная пассажирка подавилась яблоком, которое ей дали родители. Из-за случившегося капитан самолета принял решение совершить посадку. Авиалайнер приземлился в 20:00.

К этому времени в аэропорту девочку уже ждали врачи скорой помощи. Они осмотрели ее, а после доставили в больницу. Рассказали в «КП-Самара».

На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает. Самолет вылетел в 21:18.

К слову, подобная ситуация происходит уже не в первый раз. Так, экстренная посадка была совершена на аэродром в Самаре из-за плохого самочувствия ребенка на борту. У маленького пассажира поднялась высокая температура, пишет ГТРК Самара.