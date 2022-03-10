В Самаре экстренно приземлился пассажирский Boeing, летевший из Сочи

210

Вечером в среду, 9 марта, в самарском аэропорту "Курумоч" экстренно приземлился самолет. Воздушное судно следовало из Сочи в Санкт-Петербург.

Как стало известно, самолет совершил посадку по решению экипажа. Авиалайнер приземлился в 19:15. Известно, что на борту в тот момент находилось 166 пассажиров, никаких опасных грузов обнаружено не было, сообщает "Кубань 24".

Двумя днями ранее в Самаре произошел подобный инцидент. В субботу, 7 марта, самолет, следовавший рейсом Ереван – Москва, совершил экстренную посадку в Самаре. На воздушном судне во время полета десятимесячная пассажирка подавилась яблоком, которое ей дали родители. Из-за случившегося капитан самолета принял решение совершить посадку. Авиалайнер приземлился в 20:00.

Также напомним, 11 аэропортов России все еще не принимают самолеты. Ограничения продлены до 14 марта 2022 года. Как мы писали ранее, не принимают авиапассажиров воздушные гавани Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Сначала из закрывали до 2 марта, затем до 8 марта. Теперь же ограничения снова продлены, пишет ГТРК Самара.