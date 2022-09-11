в Самаре экстренно посадили самолет Грозный — Москва

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Аэропорт Курумоч внепланово принял рейс Грозный — Москва. Причиной стало плохое самочувствие 50-летней пассажирки.

— Женщина почувствовала себя плохо примерно через час после вылета. Ей было тяжело дышать и резко понизилось давление. На борту находились специалисты Врачебно-физкультурного диспансера — врачи Алу Осмаев и Сайд-Ахьмад Геиев. Они откликнулись на призыв о помощи, — рассказали в Минздраве России.

Медики подключили физраствор капельно с добавлением глюкозы, внутривенно ввели лекарственное противовоспалительное и иммунодепрессивное средство. Из-за тошноты врачи уложили пассажирку набок, очистили дыхательные пути и ротовую полость, дали кислород.

Врачам удалось стабилизировать состояние пассажирки. В самарском аэропорту ее передали бригаде скорой помощи. Женщину госпитализировали, пишет 63.ру.